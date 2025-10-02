Politik

Verdächtige Drohnen über Kopenhagen – Festnahmen beim Europa-Gipfel in Dänemark

Die Ermittlungen zu rätselhaften Drohnensichtungen in Dänemark nehmen Fahrt auf. Während sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen zum Gipfel treffen, durchsucht das Militär ein verdächtiges Schiff und nimmt mehrere Personen fest.