US-Börsen: US-Aktien steuern mit Gewinnen auf das Jahresende zu, Goldpreis erreicht neues Rekordhoch

Die Wall Street startete in eine feiertagsbedingt verkürzte Woche. Die US-Aktienmärkte schließen am Mittwoch wegen Heiligabend früher und bleiben am Donnerstag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, ganztägig geschlossen, berichtete Yahoo Finance.

Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 0,5 Prozent, der S&P 500 legte um rund 0,6 Prozent zu und der Dow Jones Industrial Average gewann etwa 0,5 Prozent. Damit verzeichneten die drei wichtigsten US-Indizes den dritten Tag in Folge Kursgewinne.

Im Technologiesektor setzte sich die Erholung nach einem volatilen Rückgang fort. Dieser war aufgetreten, als Investoren zwischen zwei gegensätzlichen Kräften schwankten: der Sorge vor einer Blase bei künstlicher Intelligenz (KI) und der Angst, den KI-Boom zu verpassen.

Das Vertrauen in die Vitalität des KI-Sektors wuchs Ende letzter Woche wieder, größtenteils dank positiver Entwicklungen bei Oracle und Nvidia. Die Aktien dieser Unternehmen setzten ihren Anstieg am Montag fort.

Gleichzeitig kletterte die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla auf ein Rekordhoch. Die Anleger setzen nun auf den Technologiesektor, um das Momentum aufrechtzuerhalten.

Die Aktienmärkte gehen in die Endphase des Jahres 2025 und notieren in der Nähe von Rekordhochs, nachdem ein unerwarteter Rückgang der Inflation und verhaltene Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an Zinssenkungen im Jahr 2026 weitgehend unverändert ließen.

Geopolitische Spannungen trieben die Preise für Gold und Silber auf neue Rekordstände.

Auch die Rohöl-Futures legten zu, da die USA die Blockade gegen Venezuela verschärften. Die Küstenwache verfolgte vor der Küste des Landes einen dritten Öltanker, nachdem am Sonntag bereits ein zweites Schiff beschlagnahmt worden war.

In dieser Woche werden mehrere US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht, deren Bekanntgabe sich aufgrund des "Shutdowns" der US-Regierung verzögert hatte. Die meisten davon erscheinen am Dienstag. Zu den wichtigsten gehören die ersten Daten zum BIP des dritten Quartals sowie frische Daten zum Verbraucherpreisindex für Juli, August und September.

Unternehmensmeldungen

Alphabet hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Entwicklers für saubere Energie, Intersect Power LLC, für 4,75 Milliarden US-Dollar getroffen. Dies ist eine der größten Transaktionen des Technologiegiganten mit dem Ziel, die Kapazitäten für seine KI-Rechenzentren erheblich auszubauen.

Nvidia hat chinesischen Kunden mitgeteilt, dass das Unternehmen plant, seine leistungsstärksten KI-Chips bis Mitte Februar nach China zu liefern, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters berichtete.

Meta Platforms' Threads führt Podcast-Vorschauen ein, also die Möglichkeit, Ausschnitte von Sendungen hochzuladen, die direkt in den Feeds der Nutzer abgespielt werden. Dies ist Teil der umfassenderen Bestrebungen des Unternehmens, Podcaster und ihre Fans dazu zu ermutigen, mehr Zeit in dem sozialen Netzwerk zu verbringen.

Netflix hat einen Teil seines 59-Milliarden-Dollar-Überbrückungskredits durch günstigere und längerfristige Verbindlichkeiten refinanziert und damit das Finanzierungspaket gestärkt, das das Angebot des Unternehmens zur Übernahme von Warner Bros Discovery untermauert.

Oracle-Chef Larry Ellison beteiligt sich mit seinem Privatvermögen am Angebot von Paramount Skydance zur Übernahme von Warner Bros Discovery und erhöht damit den Einsatz im erbitterten Kampf gegen Netflix.

Die USA setzen die Pachtverträge für alle fünf vor der Ostküste im Bau befindlichen Windparks aus. Dies ist ein weiterer Schlag für einen Sektor, den die Trump-Administration im Rahmen ihres Angriffs auf saubere Energie wiederholt ins Visier genommen hat.

Uber Technologies und Lyft arbeiten beide mit Baidu zusammen, um fahrerlose Taxis im Vereinigten Königreich zu testen, während die Fahrdienstvermittler weltweit um die Einführung autonomer Dienste konkurrieren.