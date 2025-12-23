Panorama

Kartoffelsalat und Würstchen: So teuer wird der Weihnachtsklassiker 2025

Kartoffelsalat mit Würstchen bleibt zum Fest günstiger als im Vorjahr. Vor allem die Essig-Öl-Variante spart Geld, während regionale Unterschiede stark variieren. Verbraucherinnen und Verbraucher im Ruhrgebiet und in Brandenburg profitieren besonders. Selbst im Landkreis Wesermarsch müssen manche Familien jedoch tiefer in die Tasche greifen. Eine aktuelle IW-Analyse zeigt, wie sich die Preise für das traditionelle Weihnachtsgericht entwickelt haben.
Kartoffelsalat mit Würstchen wird günstiger als 2024. Allerdings kommt es beim Preis aufs Dressing an. (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Kartoffelsalat mit Würstchen: Etwas günstiger als 2024

Ob mit Mayonnaise oder Essig-Öl: Kartoffelsalat und Würstchen landen bei vielen an Heiligabend oder an den Weihnachtstagen auf dem Tisch. Wer dazugehört, kann sich über erfreuliche Nachrichten freuen.

Gute Nachrichten für Fans von Kartoffelsalat mit Würstchen: Vor den Festtagen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Jahr für das beliebte Weihnachtsgericht nicht ganz so tief in die Tasche greifen. Die Variante mit Mayonnaise kostet durchschnittlich 7,10 Euro, 2024 waren es 7,29 Euro. Das geht aus Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die auf Preisdaten der Supermarktkette Rewe basieren. Als Index-Grundlage dienen Rezepte auf Basis von Essig-Öl oder Mayonnaise für jeweils vier Personen.

Große regionale Unterschiede bei den Preisen

Regional variieren die Preise jedoch stark. In manchen Regionen müssen Verbraucher sogar mehr bezahlen als im Vorjahr. Wer im Landkreis Wesermarsch (Niedersachsen) lebt, legt für den Weihnachtsklassiker demnach einen Euro mehr auf den Tisch als im Rest der Republik. Dort kostet die Mayonnaise-Variante dieses Jahr im Schnitt 8,05 Euro, im vergangenen Jahr waren es 7,30 Euro.

Besonders günstig ist das Weihnachtsgericht laut IW im Ruhrgebiet: In Oberhausen zahlen Kartoffelsalat-Liebhaber 6,94 Euro, 2024 waren es 7,48 Euro. Auch die Menschen in Ostdeutschland kommen wie im vergangenen Jahr günstiger davon – in den brandenburgischen Kreisen liegt der Preis etwa unverändert bei 6,94 Euro.

Essig-Öl-Variante spart noch mehr

Bundesweit ist der Kartoffelsalat mit Mayonnaise laut IW-Berechnungen im Vergleich zu 2024 im Schnitt rund drei Prozent günstiger geworden. Wer auf die Essig-Öl-Variante setzt, kann den Angaben zufolge noch stärker sparen: Sie ist rund fünf Prozent günstiger als im Vorjahr und kostet dieses Jahr durchschnittlich 5,93 Euro.

Trotzdem liegt das Preisniveau weiterhin über dem von 2021, als der sogenannte Kartoffelsalat-Index erstmals ermittelt wurde. Damals kostete die teurere Mayonnaise-Variante laut IW je nach Region zwischen 5,05 und 6,24 Euro.

«Entgegen der landläufigen Meinung sind die Lebensmittelpreise in der Vorweihnachtszeit im Vergleich zum Vorjahr kaum gestiegen. Bei Gemüse, Obst und Fleisch sind sie sogar gesunken», sagte IW-Ökonom Christoph Schröder. Das wirke sich auch auf den Preis für selbstgemachten Kartoffelsalat aus.

Kartoffelsalat und Würstchen landen bei gut einem Viertel (26 Prozent) der Menschen in Deutschland an Heiligabend auf dem Tisch, wie eine YouGov-Umfrage vom 1. bis 4. Dezember unter 1.128 Personen in Deutschland ergab. Mit deutlichem Abstand folgen Fleischspeisen wie Braten (14 Prozent), Gans (9) und Raclette (8) auf den Plätzen.

23.12.2025

