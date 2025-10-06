Politik

Pistorius plant mit 100.000 neuen Bundeswehr-Reservisten bis 2030

Die Bundeswehr steht vor einem Wendepunkt: Mehr Reservisten, neue Strukturen und ein ambitioniertes Ziel bis 2030. Verteidigungsminister Pistorius will mit dem Wehrdienstgesetz die Lücken schließen – doch gelingt das in Zeiten wachsender Sicherheitsrisiken und sinkender Bereitschaft zum Dienst?