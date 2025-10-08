Technologie

Wero soll PayPal Konkurrenz machen – und Europa weiter vom Bargeld entfernen

Der europäische Bezahldienst Wero steht kurz vor dem Start im Online-Shopping. Noch in diesem Herbst sollen Kundinnen und Kunden erstmals damit im Internet bezahlen können, wie der bayerische Sparkassenverband in München mitteilte. Ab 2026 oder 2027 soll Wero dann auch im stationären Handel verfügbar sein – ein weiterer Schritt hin zu einem europäischen Konkurrenzangebot zu US-Bezahldiensten.