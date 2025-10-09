Technologie

Stuttgart elektrisiert: Daimler verwandelt Busdepot in Hochvolt-Kraftwerk

Mit 28 gleichzeitig ladenden Elektrobussen läutet Stuttgart das Ende der Diesel-Ära ein. Daimler Buses errichtet ein Ladezentrum, das mehr an ein Kraftwerk erinnert als an ein Depot – und zeigt, wie rasant der Wandel im öffentlichen Verkehr jetzt wirklich wird.