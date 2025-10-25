Politik

Peter Vesterbacka: Wenn Deutschland wie Estland wäre, hätte es 600 Einhörner

Europa gilt zunehmend als unentschlossen, überreguliert und kraftlos – Begriffe, die sich in den vergangenen Jahren eingebürgert haben, wenn es um zentrale Themen wie den Krieg in der Ukraine oder die Revolution der generativen Künstlichen Intelligenz geht. Immer häufiger wird der Kontinent als wirtschaftlich und politisch träge beschrieben, unfähig, seine Zukunft selbst zu gestalten.