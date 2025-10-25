Wirtschaft

KI-Aktien: Wie Energieversorger zum stillen Profiteur des Tech-Booms werden

Der Boom der künstlichen Intelligenz treibt den globalen Stromverbrauch auf Rekordniveau. Milliarden fließen in Rechenzentren, Netze und Energieerzeugung. Wer jetzt auf die richtigen Unternehmen setzt, kann vom Energiehunger der KI profitieren – und auf langfristige Kursgewinne hoffen.