Baugenehmigungen steigen wieder: Eigenheime besonders gefragt

Nach langer Flaute werden in Deutschland wieder deutlich mehr Wohnungen genehmigt. Vor allem bei Einfamilienhäusern zieht die Nachfrage spürbar an. Neue Zahlen machen Hoffnung für 2026.
19.12.2025 07:24
Nach langer Flaute zieht der Wohnungsbau in Deutschland wieder an. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Aufschwung im Wohnungsbau

Lichtblick im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten: Die Baugenehmigungen in Deutschland haben auch im Oktober kräftig zugelegt. Insgesamt wurden 19.900 Wohnungen bewilligt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das entspricht 6,8 Prozent oder 1.300 Genehmigungen mehr als im Vorjahresmonat. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Monate fort.

Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern

Von Januar bis Oktober zeigen die Zahlen einen klaren Aufwärtstrend. In den ersten zehn Monaten des Jahres genehmigten die Behörden den Bau von 195.400 Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden – 11,2 Prozent oder 19.600 mehr als im Vorjahreszeitraum.

In neuen Wohngebäuden wurden von Januar bis Oktober 159.200 Wohnungen bewilligt. Besonders stark stieg die Zahl bei Einfamilienhäusern um gut 16 Prozent auf 37.000, während Zweifamilienhäuser leicht auf 10.600 zurückgingen. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig größten Gebäudeart, legten die Baugenehmigungen um gut 13 Prozent auf 104.100 zu.

Wohnungsbau in der Krise

Die Zahlen sind ein wichtiger Indikator für den Wohnungsbau, der wegen gestiegener Zinsen und Baukosten in der Krise steckt: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. Im vergangenen Jahr wurden 251.900 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt – so wenige wie seit 2015 nicht mehr. Mit den geplanten staatlichen Milliardenausgaben für Infrastruktur schöpft die Branche Hoffnung für 2026.

Experten erwarten jedoch einen weiteren Rückgang im Wohnungsbau, da sich der Einbruch der Baugenehmigungen in den Vorjahren verzögert auswirkt. "Erst 2027 dürfte sich eine Bodenbildung und Trendwende der Baugenehmigungen auch in den Fertigstellungszahlen zeigen", sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands HDB.

Neue Förderung für Energieeffizienz

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbands ZDB, betonte, dass die Lücke zum tatsächlichen Wohnungsbedarf weiterhin groß bleibe. Die neue Förderung des Bundes für Häuser nach dem beliebten Energiestandard EH 55 zeige jedoch in die richtige Richtung.

Vor allem in Ballungsräumen bleibt bezahlbarer Wohnraum knapp. Die Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau beschleunigen.

19.12.2025

