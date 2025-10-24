Politik

Hinweise von Meldestelle "Hetze in Netz": Durchsuchung bei „Welt“-Kolumnist Norbert Bolz nach X-Post

Für den Autor Professor Norbert Bolz ist es Ironie, die Staatsanwaltschaft sieht in dem Post eine strafbare Aussage gegen den renommierten Kommunikationswissenschaftler. Um Beweise zu sichern, rücken Polizisten aus. Der Fall Norbert Bolz – ein „Kampf gegen rechts“?