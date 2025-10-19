Politik

US-Juristin warnt: Trump bedroht die Meinungsfreiheit in nie dagewesenem Ausmaß

Die US-Juristin Nadine Strossen warnt vor einer beispiellosen Bedrohung der Meinungsfreiheit unter Donald Trump. Der Ex-Präsident greife Kritiker, Medien und Juristen offen an – und untergrabe damit die Grundlagen des Rechtsstaats. Auch in Europa sieht Strossen eine gefährliche Entwicklung.