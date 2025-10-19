Politik

US-Juristin warnt: Trump bedroht die Meinungsfreiheit in nie dagewesenem Ausmaß

Die US-Juristin Nadine Strossen warnt vor einer beispiellosen Bedrohung der Meinungsfreiheit unter Donald Trump. Der Ex-Präsident greife Kritiker, Medien und Juristen offen an – und untergrabe damit die Grundlagen des Rechtsstaats. Auch in Europa sieht Strossen eine gefährliche Entwicklung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.10.2025 16:00
Lesezeit: 3 min
Donald Trump steht nach Ansicht der US-Juristin Nadine Strossen für den bislang massivsten Angriff auf die Meinungsfreiheit in der jüngeren US-Geschichte. (Foto: dpa/AP | Mark Schiefelbein) Foto: Mark Schiefelbein

Im Folgenden:

  • Welche neue Dimension haben Donald Trumps Eingriffe in die freie Rede erreicht?
  • Wie unterscheidet sich Trumps Vorgehen von dem früherer US-Präsidenten?
  • Warum zieht Strossen Parallelen zwischen den aktuellen Entwicklungen und der McCarthy-Ära?

