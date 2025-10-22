Finanzen

EU nimmt hohe Investmentgebühren ins Visier: Ein EU-Land zahlt mehr als doppelt so viel wie US-Anleger

Dänische Anleger zahlen fast doppelt so hohe Investmentgebühren wie andere Länder der EU. Und weit mehr als US-Investoren. EU-Chefin Verena Ross kündigt eine umfassende Analyse an, um die wahren Kostenstrukturen des europäischen Fondsmarkts offenzulegen.