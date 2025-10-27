Politik

Zukunft der Energie: Europa trennt sich vom russischen Gas

Die Europäische Union verfolgt weiterhin konsequent das Ziel der Energieunabhängigkeit. Neue Beschlüsse sollen den Gasmarkt neu ordnen und die Versorgungssicherheit in den Mitgliedstaaten langfristig stärken. Doch wie plant die EU, diesen Übergang konkret umzusetzen, und welche Folgen ergeben sich für die einzelnen Länder?