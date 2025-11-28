Wirtschaft

Datenschutz oder Fortschritt? Der Balanceakt zwischen Sicherheit und Innovation

Die DSGVO sollte Vertrauen schaffen – doch sie ist für viele Unternehmen zur Innovationsbremse geworden. Zwischen Bürokratie, Haftungsrisiken und Angst vor Sanktionen droht Deutschlands Digitalisierung zu scheitern. Experten fordern nun einen praxisnahen Datenschutz, der Sicherheit garantiert – und Fortschritt endlich wieder möglich macht.