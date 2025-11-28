Wirtschaft

Datenschutz oder Fortschritt? Der Balanceakt zwischen Sicherheit und Innovation

Die DSGVO sollte Vertrauen schaffen – doch sie ist für viele Unternehmen zur Innovationsbremse geworden. Zwischen Bürokratie, Haftungsrisiken und Angst vor Sanktionen droht Deutschlands Digitalisierung zu scheitern. Experten fordern nun einen praxisnahen Datenschutz, der Sicherheit garantiert – und Fortschritt endlich wieder möglich macht.
Anika Völger
28.11.2025 12:17
Aktualisiert: 01.01.2030 11:24
Lesezeit: 4 min
Verhindert die DSGVO Innovation? (Foto: iStockphoto.com/Stadtratte)

Im Folgenden:

  • Datenschutz als Bremse: Rund 70-Prozent der Firmen stoppen Innovationen
  • Mehr Papier als Fortschritt: Bürokratie erstickt digitale Ideen im Mittelstand
  • Reform gefordert: Wirtschaft will praxisnahen Datenschutz statt Paragrafenflut

