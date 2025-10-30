Wirtschaft

Inflation lässt nach: Aber weiter über zwei Prozent

Die Inflation geht zurück, doch von Entlastung kann keine Rede sein. Zwar sinken die Preise für Energie leicht, dafür verteuern sich Dienstleistungen und Lebensmittel weiter. Die Kaufkraft bleibt geschwächt – und die Zwei-Prozent-Marke der Europäischen Zentralbank rückt kaum näher.