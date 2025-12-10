Immobilien

Wohnungsmarkt: Angebot an Mietwohnungen steigt in Ostdeutschland

Angebot runter, Preise rauf. Doch jetzt dreht sich der Trend – zumindest in Ostdeutschland. Allerdings nicht im Berliner Umland, dafür wird Thüringen immer attraktiver. Das Angebot an Mietwohnungen geht auf den großen Plattformen teils deutlich nach oben. So unterschiedlich ist die Lage in den ostdeutschen Bundesländern.