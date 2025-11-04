Finanzen

Alles auf Rekord: Vielleicht ist es Zeit, auf langweilige Aktien zu schauen

Aktien, Krypto, Gold auf Rekord. Doch die Rally ruht auf wenigen Tech-Giganten. Gesundheitswerte, Versorger und Basiskonsum könnten jetzt zur stillen Kraft im Depot werden. Defensive Aktien geben Stabilität, wenn der Zyklus kippt.