Finanzen

Alles auf Rekord: Vielleicht ist es Zeit, auf langweilige Aktien zu schauen

Aktien, Krypto, Gold auf Rekord. Doch die Rally ruht auf wenigen Tech-Giganten. Gesundheitswerte, Versorger und Basiskonsum könnten jetzt zur stillen Kraft im Depot werden. Defensive Aktien geben Stabilität, wenn der Zyklus kippt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.11.2025 07:36
Lesezeit: 4 min
Wenn die Blase zu platzen droht, könnte die Stunde der "langweiligen" Aktien wie z.B. im Energiesektor gekommen sein. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum der Marktrally vor allem wenige Tech-Giganten zugrunde liegen.
  • Weshalb defensive Sektoren wie Gesundheit, Versorger und Basiskonsum jetzt attraktiv werden.
  • Wie Versorgeraktien überraschend vom KI-Boom profitieren und welche Risiken entstehen.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

