Finanzen

Aktien Frankfurt: DAX-Kurs schließt wieder über 24.000 Punkten – Anleger in Frankfurt atmen auf

Nach einem turbulenten Wochenbeginn zeigt sich der DAX-Kurs überraschend robust. Trotz globaler Unsicherheiten und schwankender US-Daten gelingt dem deutschen Leitindex ein Comeback über 24.000 Punkte. Doch wie nachhaltig ist diese Erholung – oder lauert schon die nächste Korrektur?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.11.2025 21:04
Lesezeit: 2 min
Der DAX-Kurs hat sich am Mittwoch zurückgemeldet – und ist über 24.000 Punkte gestiegen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie konnte der DAX-Kurs trotz Zinssorgen wieder steigen?
  • Warum spielen US-Arbeitsmarktdaten eine so große Rolle?
  • Was bedeutet der DAX-Kurs über 24.000 Punkte für Anleger?

