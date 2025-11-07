Unternehmen

Tesla-Aktionäre ebnen Musk den Weg: Aktien im Wert von einer Billion Dollar

Elon Musk steht vor einer potenziellen Megabelohnung: Die Anteilseigner von Tesla haben einem außergewöhnlichen Vergütungspaket zugestimmt, das dem Tech-Milliardär Aktien im Wert von bis zu einer Billion US-Dollar in Aussicht stellt. Um tatsächlich davon zu profitieren, muss Musk jedoch ehrgeizige Unternehmensziele erreichen – und die Hürden sind hoch.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.11.2025 08:59
Tesla-Aktionäre ebnen Musk den Weg: Aktien im Wert von einer Billion Dollar
Tesla-Aktionäre stimmen für ein außergewöhnliches Vergütungspaket, das Elon Musk Aktien im Wert von einer Billion Dollar in Aussicht stellt (Foto: dpa). Foto: Matt Rourke

Im Folgenden:

  • Warum Tesla-Aktionäre Elon Musk ein Aktienpaket im Wert einer Trillion Dollar genehmigten.
  • Welche ambitionierten Ziele Tesla erreichen muss, damit Musk seine Mega-Vergütung erhält.
  • Weshalb der Tech-Milliardär seine Zukunftsvision auf Robotaxis und humanoide Roboter fokussiert.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

 

