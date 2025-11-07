Unternehmen

Tesla-Aktionäre ebnen Musk den Weg: Aktien im Wert von einer Billion Dollar

Elon Musk steht vor einer potenziellen Megabelohnung: Die Anteilseigner von Tesla haben einem außergewöhnlichen Vergütungspaket zugestimmt, das dem Tech-Milliardär Aktien im Wert von bis zu einer Billion US-Dollar in Aussicht stellt. Um tatsächlich davon zu profitieren, muss Musk jedoch ehrgeizige Unternehmensziele erreichen – und die Hürden sind hoch.