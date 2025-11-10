Politik

EU-Budgetstreit: Von der Leyen legt nach und bietet Parlament Zugeständnisse an

Angesichts wachsender Kritik am Entwurf für den nächsten langfristigen EU-Haushalt versucht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Wogen zu glätten. In einem Schreiben an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und den amtierenden EU-Ratsvorsitz skizzierte sie mögliche Anpassungen – darunter mehr Einfluss für Regionen, zusätzliche Garantien für die Landwirtschaft und eine stärkere Rolle des Parlaments bei Entscheidungen über Budgetmittel.