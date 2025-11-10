Politik

US-Haushaltskrise: Senat ebnet Weg für mögliches Ende des Shutdowns

In den USA spitzt sich der Regierungsstillstand spürbar zu: Beamte bleiben ohne Gehalt, soziale Hilfen geraten ins Stocken und an den Flughäfen wächst die Unruhe. Doch nun gibt es erstmals Bewegung im festgefahrenen Haushaltsstreit. Mit der Entscheidung, über einen Übergangsetat aus dem Repräsentantenhaus zu beraten, hat der Senat eine entscheidende Hürde genommen – und damit die Hoffnung auf ein baldiges Ende des längsten Shutdowns der US-Geschichte genährt.