Technologie

Künstliche Intelligenz-Erfinder warnt: „Meine Schöpfung kann uns vernichten“

Er gilt als einer der „Väter der Künstlichen Intelligenz“ – jetzt warnt Yoshua Bengio vor ihrer zerstörerischen Kraft. Der einstige Pionier will seine eigene Erfindung zügeln, bevor sie außer Kontrolle gerät. Doch während USA und China Milliarden investieren, droht Europa das Rennen um die technologische Macht endgültig zu verlieren.