Technologie

Krieg im All: Deutschland und Großbritannien warnen vor russischen Satelliten

Deutschland und Großbritannien schlagen Alarm: Russische und chinesische Satelliten bedrohen zunehmend die westliche Raumfahrt-Infrastruktur. Spionage, elektronische Störungen und verdeckte Tests neuer Waffensysteme zeigen, dass der Weltraum zur nächsten geopolitischen Frontlinie geworden ist. Europa reagiert mit milliardenschweren Investitionen in den Schutz seiner Satellitennetze.