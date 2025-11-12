Politik

Neuer Wehrdienst: Drei Punkte beim geplanten Militärdienst noch ungelöst

Die Debatte um den neuen Wehrdienst spitzt sich zu: Ungeklärte Fragen, politische Differenzen und ein wachsender Druck auf die Bundesregierung prägen die Diskussion. Wie soll der moderne Militärdienst aussehen – und gelingt es der Koalition, die offenen Punkte zu lösen?