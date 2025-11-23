Wirtschaft

Kritische Rohstoffe: Ein Fund in Grönland sorgt für Streit

In einer abgelegenen Mine in Westgrönland wurden gleich mehrere kritische Rohstoffe entdeckt, die für Mikrochipproduktion, Rüstung und Energiesicherheit unverzichtbar sind. Die Funde könnten Europas Abhängigkeit von China aufbrechen und die geopolitische Rivalität zwischen den Supermächten deutlich verschärfen.