Technologie

Experten warnen vor 2035: Plug-in-Hybride sind ein Weg ins Nichts

Ein neuer französischer Bericht rüttelt an der europäischen Autoindustrie. Plug-in-Hybride gelten darin als teurer, klimaschädlicher und riskanter für die EU-Wirtschaft als reine Elektroautos. Experten warnen, dass die Beibehaltung der Plug-in-Hybride nach 2035 ein strategischer Fehler wäre.