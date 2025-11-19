Politik

Russisches Geld soll nach Kiew fließen - trotz Korruptionsskandals: Von der Leyen schreibt Merz & Co.

Für die Nutzung der russischen Gelder werben insbesondere Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und von der Leyen. Ihr Plan sieht vor, der Ukraine unter Nutzung der Mittel Moskaus Darlehen in Höhe von bis zu 140 Milliarden Euro zu geben – trotz des aktuellen Korruptionsskandals der ukrainischen Politelite. Fließt bald in der EU festgesetztes Geld aus Russland nach Kiew?