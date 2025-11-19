Politik

EU plant Anpassungen an der DSGVO: Mehr Spielraum für KI zu Lasten des Datenschutzes?

Die Europäische Union plant umfassende Änderungen ihrer Digital- und Datenschutzregeln, um Innovationen im Bereich künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Kann der Spagat zwischen wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und dem Schutz persönlicher Daten gelingen?