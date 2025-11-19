Finanzen

Verbraucherumfrage: Debitkarten und Smartphones verdrängen Bargeld in Deutschland

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass in Deutschland das Bezahlen mit Debitkarte und Smartphone zunehmend das Bargeld verdrängt. Fast die Hälfte der Verbraucher führt Bargeld nur noch für den Notfall mit sich, während die Mehrheit den Wunsch äußert, überall digital bezahlen zu können.