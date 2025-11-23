Wirtschaft

645 Millionen Euro Verlust: Cannabis-Betrug und Geldwäsche-Netzwerk erschüttern Europa

Europa ist von einem der größten Cannabis-Investmentbetrugsfälle der letzten Jahre erschüttert worden, der Anleger in mehreren Ländern hohe Verluste bescherte. Wie konnte ein virtuelles Pflanzenprojekt solche Ausmaße erreichen und welche Rolle spielen dabei internationale Geldwäschewege?