Goldpreis-Prognose: Experten sehen weiterhin Potenzial am Markt

Gold gilt laut Analysten weiterhin als begehrte Anlage, da das Edelmetall trotz jüngster Kursgewinne weiteres Potenzial bietet (Foto: dpa) Foto: Mark Baker

Goldpreis-Prognose zeigt weiteres Aufwärtspotenzial

Die Entwicklung am Goldmarkt sorgt derzeit für besondere Aufmerksamkeit, da viele Anleger Orientierung in einem unsicheren Umfeld suchen. Doch welches Potenzial sehen Fachleute für die kommenden Jahre? Der Goldpreis ist in diesem Jahr deutlich gestiegen, doch Experten gehen davon aus, dass das Edelmetall seinen Höchststand noch nicht erreicht hat.

Gold bleibt ein klassischer sicherer Hafen. In der Sendung Investor Toomase tund der estnischen DWN-Partnerseite erklärten die Goldexperten Mait Kraun von Tavidi und Triinu Tapver von LHV, dass geopolitische Spannungen, Zinssenkungserwartungen und ungewöhnlich hohe Käufe der Zentralbanken den jüngsten Preisanstieg beschleunigt haben. Kraun betonte, dass die Wartelisten für physisches Gold bei Herstellern spürbar länger geworden seien. Die Nachfrage habe sich deutlich erhöht, weshalb allein zwischen August und Oktober ein Preisplus von rund 30 Prozent verzeichnet wurde.

Goldpreis-Prognose und wirtschaftliche Belastungen

Kraun erläuterte, dass das Wirtschaftswachstum vieler Staaten zunehmend vom Umfang ihrer Haushaltsdefizite abhänge. Sollten die USA versuchen, ihren Haushalt auszugleichen, könnte dies eine Rezession auslösen. Tapver ergänzte, dass dies sogar zu erheblichen Belastungen für die US-Börsen führen könnte.

Da die Schuldenlast vieler Staaten steigt und die Finanzierung immer teurer wird, suchen Anleger verstärkt nach stabilen Anlageformen. Eine fundierte Goldpreis-Prognose berücksichtigt diese strukturellen Risiken und zeigt, warum Gold für viele Investoren weiterhin attraktiv bleibt.

Historische Muster und Bewertungsspielräume

Rückblicke auf frühere Marktphasen verdeutlichen, wie stark Gold in bestimmten Zyklen an Wert gewonnen hat. In den 1970er Jahren stieg der Preis nach Aufgabe des Goldstandards auf das Zwanzigfache. Zwischen 2000 und 2011 folgte ein weiterer kräftiger Anstieg, der den Wert des Edelmetalls versiebenfachte.

Aus aktuellen Bewertungskennzahlen schließt Kraun, dass Gold weiterhin unterbewertet sei. Dies stütze seine Goldpreis-Prognose, wonach der Markt noch weit von früheren Höchstständen entfernt ist. Für Anleger eröffne das zusätzlichen Spielraum für langfristiges Wachstum.

Silber als impulsiver Begleiter im Edelmetallmarkt

Neben Gold beleuchteten die Analysten auch die Entwicklung von Silber. Kraun beschreibt Silber als eine verstärkte Form von Gold, da es häufig zeitversetzt reagiert und in starken Marktphasen mit größerer Dynamik steigt. Deshalb hält er eine Preisverdopplung für möglich.

Gleichzeitig betonten Kraun und Tapver, dass Anleger die Struktur ihres Portfolios sorgfältig prüfen sollten. Eine langfristige Orientierung, die auch die eigene Goldpreis-Prognose einbezieht, helfe dabei einzuschätzen, welchen Anteil Edelmetalle sinnvoll einnehmen können.

Einordnung für deutsche Anleger in geopolitisch unsicheren Zeiten

Für Deutschland bleibt Gold besonders relevant, da wirtschaftspolitische Debatten, Schuldenfragen und geopolitische Risiken auch hier die Märkte beeinflussen. Eine realistische Goldpreis-Prognose kann deutschen Anlegern helfen, die Rolle von Edelmetallen als Schutzinstrument und Renditebaustein besser zu bewerten.