Finanzen

Goldpreis-Prognose: Experten sehen weiterhin Potenzial am Markt

Die Entwicklung am Goldmarkt sorgt derzeit für besondere Aufmerksamkeit, da viele Anleger Orientierung in einem zunehmend unsicheren Umfeld suchen. Doch welches Potenzial sehen Fachleute für die kommenden Jahre?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.11.2025 17:27
Lesezeit: 2 min
Goldpreis-Prognose: Experten sehen weiterhin Potenzial am Markt
Gold gilt laut Analysten weiterhin als begehrte Anlage, da das Edelmetall trotz jüngster Kursgewinne weiteres Potenzial bietet (Foto: dpa) Foto: Mark Baker

Goldpreis-Prognose zeigt weiteres Aufwärtspotenzial

Die Entwicklung am Goldmarkt sorgt derzeit für besondere Aufmerksamkeit, da viele Anleger Orientierung in einem unsicheren Umfeld suchen. Doch welches Potenzial sehen Fachleute für die kommenden Jahre? Der Goldpreis ist in diesem Jahr deutlich gestiegen, doch Experten gehen davon aus, dass das Edelmetall seinen Höchststand noch nicht erreicht hat.

Gold bleibt ein klassischer sicherer Hafen. In der Sendung Investor Toomase tund der estnischen DWN-Partnerseite erklärten die Goldexperten Mait Kraun von Tavidi und Triinu Tapver von LHV, dass geopolitische Spannungen, Zinssenkungserwartungen und ungewöhnlich hohe Käufe der Zentralbanken den jüngsten Preisanstieg beschleunigt haben. Kraun betonte, dass die Wartelisten für physisches Gold bei Herstellern spürbar länger geworden seien. Die Nachfrage habe sich deutlich erhöht, weshalb allein zwischen August und Oktober ein Preisplus von rund 30 Prozent verzeichnet wurde.

Goldpreis-Prognose und wirtschaftliche Belastungen

Kraun erläuterte, dass das Wirtschaftswachstum vieler Staaten zunehmend vom Umfang ihrer Haushaltsdefizite abhänge. Sollten die USA versuchen, ihren Haushalt auszugleichen, könnte dies eine Rezession auslösen. Tapver ergänzte, dass dies sogar zu erheblichen Belastungen für die US-Börsen führen könnte.

Da die Schuldenlast vieler Staaten steigt und die Finanzierung immer teurer wird, suchen Anleger verstärkt nach stabilen Anlageformen. Eine fundierte Goldpreis-Prognose berücksichtigt diese strukturellen Risiken und zeigt, warum Gold für viele Investoren weiterhin attraktiv bleibt.

Historische Muster und Bewertungsspielräume

Rückblicke auf frühere Marktphasen verdeutlichen, wie stark Gold in bestimmten Zyklen an Wert gewonnen hat. In den 1970er Jahren stieg der Preis nach Aufgabe des Goldstandards auf das Zwanzigfache. Zwischen 2000 und 2011 folgte ein weiterer kräftiger Anstieg, der den Wert des Edelmetalls versiebenfachte.

Aus aktuellen Bewertungskennzahlen schließt Kraun, dass Gold weiterhin unterbewertet sei. Dies stütze seine Goldpreis-Prognose, wonach der Markt noch weit von früheren Höchstständen entfernt ist. Für Anleger eröffne das zusätzlichen Spielraum für langfristiges Wachstum.

Silber als impulsiver Begleiter im Edelmetallmarkt

Neben Gold beleuchteten die Analysten auch die Entwicklung von Silber. Kraun beschreibt Silber als eine verstärkte Form von Gold, da es häufig zeitversetzt reagiert und in starken Marktphasen mit größerer Dynamik steigt. Deshalb hält er eine Preisverdopplung für möglich.

Gleichzeitig betonten Kraun und Tapver, dass Anleger die Struktur ihres Portfolios sorgfältig prüfen sollten. Eine langfristige Orientierung, die auch die eigene Goldpreis-Prognose einbezieht, helfe dabei einzuschätzen, welchen Anteil Edelmetalle sinnvoll einnehmen können.

Einordnung für deutsche Anleger in geopolitisch unsicheren Zeiten

Für Deutschland bleibt Gold besonders relevant, da wirtschaftspolitische Debatten, Schuldenfragen und geopolitische Risiken auch hier die Märkte beeinflussen. Eine realistische Goldpreis-Prognose kann deutschen Anlegern helfen, die Rolle von Edelmetallen als Schutzinstrument und Renditebaustein besser zu bewerten.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Goldpreis-Prognose: Experten sehen weiterhin Potenzial am Markt
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Prognose: Experten sehen weiterhin Potenzial am Markt
30.11.2025

Die Entwicklung am Goldmarkt sorgt derzeit für besondere Aufmerksamkeit, da viele Anleger Orientierung in einem zunehmend unsicheren...

Europas Start-ups: Talente ziehen lieber in die USA statt nach Europa
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europas Start-ups: Talente ziehen lieber in die USA statt nach Europa
30.11.2025

Immer mehr europäische Start-ups verlagern ihre Aktivitäten in die USA, um dort leichter an Risikokapital zu gelangen. Kann Europa durch...

Militärischer Schengen-Raum: Wie die EU die Truppenmobilität beschleunigen will
DWN
Politik
Politik Militärischer Schengen-Raum: Wie die EU die Truppenmobilität beschleunigen will
30.11.2025

Die sicherheitspolitischen Spannungen in Europa erhöhen den Druck auf die EU, ihre militärische Handlungsfähigkeit neu auszurichten. Wie...

Digital Champions: Das sind die neuen deutschen Tech-Vorbilder
DWN
Unternehmen
Unternehmen Digital Champions: Das sind die neuen deutschen Tech-Vorbilder
30.11.2025

Von Leipzig bis Heidelberg entsteht eine Generation von Startups, die KI-Forschung in Markterfolg übersetzt. Digitale Champions wie Aleph...

KI-Blase durch steigende Investitionen: Wie EU und deutsche Wirtschaft betroffen sind
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI-Blase durch steigende Investitionen: Wie EU und deutsche Wirtschaft betroffen sind
30.11.2025

Die rasanten Investitionen in künstliche Intelligenz lassen Experten vor einer möglichen KI-Blase warnen. Droht diese Entwicklung, die...

Europas Rüstungsindustrie im Aufschwung: USA profitieren von der Aufrüstung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europas Rüstungsindustrie im Aufschwung: USA profitieren von der Aufrüstung
30.11.2025

Europa versteht sich gern als Friedensmacht, die auf Diplomatie und Werte setzt, während in ihrem Inneren eine hochdynamische Sicherheits-...

Russland übernimmt ausländische Markenrechte: Mehr als 300 Brands gefährdet
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Russland übernimmt ausländische Markenrechte: Mehr als 300 Brands gefährdet
30.11.2025

Ausländische Marken geraten in Russland zunehmend unter Druck, seit viele Unternehmen ihre Aktivitäten im Land eingestellt haben. Wie...

Europa im Schuldenstrudel: Warum die alten Mächte wanken und der Süden aufsteigt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europa im Schuldenstrudel: Warum die alten Mächte wanken und der Süden aufsteigt
29.11.2025

Europa war lange in zwei Gruppen geteilt. Es gab die Staaten mit fiskalischer Disziplin, angeführt von Deutschland, und die...