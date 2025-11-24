Wirtschaft

Bürokratieabbau: Normenkontrollrat kritisiert Bund-Länder-Pläne als zu schwach

Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) hält die aktuellen Vorschläge von Bund und Ländern zum Bürokratieabbau für unzureichend. In einem Positionspapier fordert das unabhängige Gremium effektivere Verfahren und eine stärkere Bündelung von Aufgaben, um den Verwaltungsaufwand für Bürger, Unternehmen und Behörden deutlich zu verringern.