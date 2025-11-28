Wirtschaft

Studie: Lage von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt verschlechtert sich erneut

Menschen mit Behinderung stehen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend unter Druck: Eine neue Analyse des Handelsblatt Research Instituts im Auftrag von Aktion Mensch zeigt, dass sich ihre Ausgangslage bereits zum zweiten Mal in Folge verschlechtert hat. Ein aus mehreren Teilbereichen zusammengesetzter Indikator weist erneut nach unten und verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen für diese Gruppe.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.11.2025 09:48
Lesezeit: 2 min
Studie: Lage von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt verschlechtert sich erneut
Arbeitslosigkeit unter Schwerbehinderten steigt um 5%. Nur 39% der Unternehmen erfüllen die Pflichtquote (Foto: dpa). Foto: Angelika Warmuth

So zog die Arbeitslosenzahl von schwerbehinderten Menschen deutlich an, im Oktober waren es in Deutschland rund 185.400 Menschen und damit knapp fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Schon seit Jahren wird diese Gruppe von Arbeitslosen Jahr für Jahr größer. Andere Zahlen sind aus dem Jahr 2024, in dem mehr Schwerbehinderten gekündigt wurde und die Anzahl der Firmen stieg, die gar keinen Schwerbehinderten in ihren Reihen hatten, obwohl das Pflicht ist.

Aktion Mensch warnt vor langwieriger Krise

Die Sprecherin der Aktion Mensch, Christina Marx, sprach von einem "dramatischen Rückschlag für die Inklusion". "Es ist zu befürchten, dass es viele Jahre dauern und massive Anstrengungen erfordern wird, um diese Krise zu überwinden." Besorgniserregend findet sie auch, dass weniger arbeitslose Schwerbehinderte einen festen Job finden, der "Abgangswert" aus der Arbeitslosigkeit ist gesunken. Rund 93.000 schwerbehinderte Erwerbstätige wurden arbeitslos, das waren 5 Prozent mehr als 2023. Die Arbeitslosenquote von Schwerbehinderten lag im Jahresschnitt 2024 bei 11,6 Prozent und damit 0,6 Prozentpunkte höher als 2023.

Ab 20 Mitarbeitenden sind Arbeitgeber verpflichtet, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen - das sind den Angaben zufolge rund 180.000 Unternehmen in Deutschland. Erfüllt ein Arbeitgeber die Pflichtquote von mindestens fünf Prozent nicht, muss er für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe bezahlen.

Nur rund 39 Prozent der Unternehmen erfüllen diese Pflicht. Gut 35 Prozent kommen der Vorgabe zumindest teilweise nach - sie haben mindestens einen Pflichtarbeitsplatz besetzt, aber nicht alle, und der Rest - also etwa jedes vierte Unternehmen - hält sich gar nicht dran, hat also keinen einzigen Arbeitsplatz mit einem Schwerbehinderten besetzt. Zählt man alle Arbeitsplätze der verpflichteten Unternehmen zusammen, so sind nur 4,41 Prozent davon mit einem Menschen mit Behinderung besetzt. Eigentlich müssten es mindestens fünf Prozent sein. So niedrig war der Wert in der 2013 eingeführten Statistik noch nie.

In der Privatwirtschaft drückt der Schuh besonders, dort liegt die Quote nur bei 4,2 Prozent. Im öffentlichen Dienst sieht es deutlich besser aus: Mit einem Schnitt von 6,2 Prozent liegen die Behörden und staatlichen Betriebe über der Mindestvorgabe.

Chancen sehen statt an Defizite denken

Mit Blick auf die zunehmend schlechteren Karten von Schwerbehinderten am Arbeitsmarkt warnt Aktion-Mensch-Sprecherin Marx vor einem Missstand, der sich verfestige. Man solle Inklusion als Chance und Erfolgsfaktor begreifen. "Inklusion ist in diesen disruptiven Zeiten nicht etwa eine zusätzliche Belastung - sie ist ein Potenzial, das Unternehmen gerade jetzt widerstands- und zukunftsfähiger macht." Vielfältige Teams arbeiteten häufig nicht nur kreativer und innovativer, sondern reagierten auch resilienter auf Veränderungen. "Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit und des vielfach noch immer herrschenden Fachkräftemangels ist Inklusion längst ein strategischer Erfolgsfaktor."

In Deutschland gibt es schätzungsweise rund 3,1 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung, die zwischen 15 und 65 Jahre alt sind - also in einem Alter, in dem sie arbeiten könnten. 1,15 Millionen dieser Menschen sind bei Firmen beschäftigt, die mindestens 20 Angestellte haben. 223.000 arbeiten bei kleineren Firmen, 175.000 waren im vergangenen Jahr im Schnitt arbeitslos gemeldet.

Circa 1,6 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung sind nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Bei ihnen handelt es sich etwa um Frührentner, um Schüler oder um Verheiratete, die vom Partnereinkommen leben. Auch Menschen, die die Jobsuche aufgegeben haben und in keiner Statistik des Arbeitsamtes mehr geführt werden, sind darunter. Die Studienautoren sprechen von einer stillen Reserve "von beträchtlicher Größe". Mehr als die Hälfte der schwerbehinderten Arbeitslosen hat eine abgeschlossene Berufsausbildung, dieser Anteil ist deutlich höher als bei Arbeitslosen ohne Behinderung.

Als schwerbehindert gilt man, wenn man einen Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent hat und dieser nach Antrag vom Amt bestätigt ist. Ist der Behinderungsgrad etwas niedriger, kann er unter Umständen einer Schwerbehinderung gleichgestellt werden. Die meisten Schwerbehinderungen entstehen im Laufe des Lebens durch Krankheiten, etwa Multiple Sklerose (MS) oder Krebserkrankungen. Auch Schlaganfälle und Herzerkrankungen können zu solchen Beeinträchtigungen führen.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Korruptionsermittlungen in Kiew: Behörden durchsuchen Bürochef von Selenskyj
DWN
Politik
Politik Korruptionsermittlungen in Kiew: Behörden durchsuchen Bürochef von Selenskyj
28.11.2025

Die ukrainischen Anti-Korruptionsbehörden haben am Morgen eine Durchsuchung bei Andrij Jermak, dem Leiter des Präsidentenbüros von...

Studie: Lage von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt verschlechtert sich erneut
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Studie: Lage von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt verschlechtert sich erneut
28.11.2025

Menschen mit Behinderung stehen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend unter Druck: Eine neue Analyse des Handelsblatt Research Instituts im...

Neuer Kompromiss in Berlin: Mehr Spielraum für Verbrenner nach 2035
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Neuer Kompromiss in Berlin: Mehr Spielraum für Verbrenner nach 2035
28.11.2025

Nach monatelangen Verhandlungen hat die Regierungskoalition eine gemeinsame Linie zum geplanten EU-Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor...

Novo Nordisk-Aktie: Wie Analysten die Zukunft nach dem Crash bewerten
DWN
Finanzen
Finanzen Novo Nordisk-Aktie: Wie Analysten die Zukunft nach dem Crash bewerten
28.11.2025

Die jüngsten Turbulenzen rund um die Novo Nordisk-Aktie haben Anleger verunsichert und den Blick auf Chancen und Risiken neu geschärft....

Ukraine-Krise: Trumps wechselhafte Politik erschüttert Vertrauen
DWN
Politik
Politik Ukraine-Krise: Trumps wechselhafte Politik erschüttert Vertrauen
28.11.2025

Die diplomatischen Bemühungen in Genf zeigen, wie stark der Ukrainekrieg inzwischen von wechselhaften Signalen aus Washington geprägt...

Chinas Forschungsdominanz: Wachsende Risiken für Europas Sicherheit
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Chinas Forschungsdominanz: Wachsende Risiken für Europas Sicherheit
28.11.2025

China treibt den globalen Technologiewandel voran und zwingt Europa zu einer strategischen Neubewertung seiner Abhängigkeiten. Welche...

Studie von KfW Research: Industriestandort Deutschland benötigt mehr Wagniskapital
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Studie von KfW Research: Industriestandort Deutschland benötigt mehr Wagniskapital
27.11.2025

Deutschlands Industrie steht unter Druck: KfW Research sieht schrumpfende Wertschöpfung und zu wenig Risikokapital. Chefvolkswirt Dirk...

Immer mehr Arbeitsplätze wandern ins Ausland ab: Wirtschaftsstandort Deutschland wackelt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Immer mehr Arbeitsplätze wandern ins Ausland ab: Wirtschaftsstandort Deutschland wackelt
27.11.2025

Hohe Preise für Energie, belastende Lohnnebenkosten, eine ausufernde Bürokratie und politische Vorgaben des Staates: Immer mehr Firmen...