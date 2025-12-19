Finanzen

Schluss mit Spekulation: In welche Kryptowährung investieren?

Tausende Kryptowährungen konkurrieren um Aufmerksamkeit. Doch nur wenige haben echtes Potenzial. Diese Analyse zeigt, wie sich seriöse Projekte von riskanten Spekulationen unterscheiden und in welche Kryptowährung man investieren kann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.12.2025 12:12
Lesezeit: 3 min
In welche Kryptowährung zu investieren, ist eine Frage, die von mehreren Faktoren abhängt. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Warum die meisten Coins scheitern und welche bestehen

Auf dem Markt gibt es mehrere zehntausend Kryptowährungen. Die meisten entstehen schnell und verschwinden ebenso schnell. Dennoch gibt es klare Kriterien, anhand derer beurteilt werden kann, in welche Kryptowährungen man investieren kann und welche nur kurzfristige Spekulationen darstellen. Um leichter entscheiden zu können, welche Kryptowährung die richtige ist, müssen einige grundlegende Regeln verstanden werden.

Ob man sich davor fürchtet oder nicht, Krypto existiert. Jede ernsthafte Kryptowährung hat einen Zweck. Bitcoin wurde als digitales Geld ohne Vermittler geschaffen. Ethereum hingegen wurde als Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen entwickelt. Es gibt auch Währungen, die auf Privatsphäre ausgerichtet sind, wie Monero oder Zcash. Andere dienen Zahlungssystemen wie Ripple oder Stellar. Ein gutes Projekt hat immer einen klaren praktischen Nutzen und eine tatsächliche Gemeinschaft, die es verwendet.

Stabilität, Reputation und technologische Sicherheit

Es ist wichtig zu prüfen, wer hinter dem Kryptowährungsprojekt steht. Wenn das Team anonym ist, keine Vorgeschichte oder keine klare Kommunikation hat, ist das Risiko groß. Projekte mit bekannten Entwicklern, einer starken Community und öffentlichen Entwicklungsplänen sind glaubwürdiger. Verlässliche Kryptowährungen verfügen über ein transparentes Verwaltungssystem. Sie veröffentlichen regelmäßig Berichte, informieren Anleger über Änderungen und verbergen keine Daten über den Betrieb des Netzwerks.

Wenn langfristig investiert werden soll, muss geprüft werden, ob das Projekt einen technologischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz bietet. Beispielsweise schnellere Transaktionen, niedrigere Kosten oder ein besseres Schutzsystem gegen Angriffe. Kryptowährungen wie Solana oder Avalanche bieten schnellere Transaktionsbestätigungen als ältere Systeme. Sie sind jedoch jünger und weniger erprobt. Ältere Projekte wie Bitcoin und Ethereum haben zwar höhere Kosten, sind aber in der Praxis erprobt und verfügen über die größte Entwicklerunterstützung.

Marktwert, Liquidität und Risikostreuung

Die Marktkapitalisierung zeigt, wie viel das gesamte Projekt wert ist. Das ist der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Coins. Je höher sie ist, desto stabiler ist die Kryptowährung. Bitcoin und Ethereum haben mit Abstand die höchste Marktkapitalisierung und sind daher im Vergleich zu kleineren Projekten am wenigsten riskant.

Liquidität bedeutet, wie schnell eine Kryptowährung gekauft oder verkauft werden kann, ohne dass der Preis stark fällt. Ist der Markt zu klein, kann es passieren, dass niemand kaufen möchte, wenn verkauft werden soll. Das bedeutet, dass der Wert auf dem Papier nicht unbedingt dem realen Wert entspricht.

Risikostreuung durch Investitionen in verschiedene Coins, wie Bitcoin, Ethereum und einige kleinere Projekte, verringert das Risiko. Das Prinzip, nicht mehr zu investieren, als man bereit ist zu verlieren, gilt hier besonders. Für Anfänger ist es am sinnvollsten, sich auf etablierte Projekte mit einer langen Geschichte und einem stabilen Ökosystem zu konzentrieren. Experimentelle Investitionen können interessant sein, sollten aber nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen. Einige Währungen ermöglichen Zahlungen in Onlineshops. Andere bilden die Basis für dezentrale Finanzsysteme DeFi oder für NFT-Märkte und Spiele. Je größer der Nutzen im Alltag, desto wahrscheinlicher ist ein langfristiges Wachstum des Wertes.

Wie fragwürdige Projekte erkannt werden und in welche Kryptowährung man investieren kann

Der deutsche Markt erlebt eine zunehmende Integration von Kryptowährungen in Finanzdienstleistungen und Zahlungsanwendungen. Banken, Fintech Unternehmen und institutionelle Anleger prüfen verstärkt digitale Assets. Die in diesem Artikel beschriebenen Kriterien werden damit auch für deutsche Anleger zentral. Sie dienen als Orientierung, um zwischen langfristigen Projekten und Spekulation zu unterscheiden. Angesichts wachsender Regulierung in der EU gewinnt die Auswahl vertrauenswürdiger und technologisch solider Kryptowährungen für deutsche Privatanleger und Unternehmen an Bedeutung.

Das Versprechen schnellen Reichtums kann schnell zur Falle werden. Vorsicht ist daher geboten bei folgenden Punkten:

  • Versprechen über garantierte Gewinne
  • Fehlen öffentlicher Informationen über das Team
  • Unklare Technologie
  • Ungewöhnlich hohe Renditen in kurzer Zeit

Wenn sich etwas zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es das höchstwahrscheinlich auch nicht. Die Wahl, in welche Kryptowährung zu investieren, erfordert klare Kriterien, Verständnis der Technologie und eine realistische Einschätzung des Risikos. Langfristig tragfähige Projekte basieren auf Nutzen, Transparenz, stabiler Entwicklung und echter Nachfrage. Die Kriterien helfen, strategische Entscheidungen zu treffen und zwischen soliden Projekten und spekulativen Versprechen zu unterscheiden.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

