Schiene unter Druck: Expertenrunde soll Bahnverkehr stabilisieren

Wegen anhaltender Probleme im Zugverkehr arbeitet eine neue Taskforce an kurzfristigen Lösungen für mehr Pünktlichkeit und Stabilität auf der Schiene. Die Arbeitsgruppe „Zuverlässige Bahn“, der Vertreter des Bundes, der Bahnbranche und zuständiger Behörden angehören, soll bis Ostern 2026 konkrete Vorschläge erarbeiten, wie der Bahnbetrieb wieder verlässlicher werden kann, erklärte Staatssekretär Ulrich Lange nach der ersten Sitzung.