Wirtschaft

OECD-Prognose: Zölle bremsen Wachstum bis 2027

Die OECD sieht für Deutschland ab 2025 einen zögerlichen Aufschwung, der jedoch im internationalen Vergleich blass bleibt. Niedrige Inflation und steigende Löhne helfen, doch hohe Zölle und politische Unsicherheit setzen klare Grenzen. Wer verstehen will, warum die Weltwirtschaft schneller vorankommt und was Deutschland konkret bremst, findet hier die zentralen Faktoren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.12.2025 07:32
Lesezeit: 1 min
OECD-Prognose: Zölle bremsen Wachstum bis 2027
Die OECD senkt ihre Prognose für 2026: Deutschland erholt sich langsamer als der Rest der Welt. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum die OECD ab 2025 nur einen vorsichtigen Aufschwung erwartet.
  • Wie Deutschland trotz niedriger Inflation langsamer wächst als die Welt.
  • Weshalb US-Zölle die exportorientierte Industrie besonders treffen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

OECD-Prognose: Zölle bremsen Wachstum bis 2027
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft OECD-Prognose: Zölle bremsen Wachstum bis 2027
03.12.2025

Die OECD sieht für Deutschland ab 2025 einen zögerlichen Aufschwung, der jedoch im internationalen Vergleich blass bleibt. Niedrige...

Russland im Fokus: Finnlands Ex-Präsident warnt vor schnellem Ukraine-Frieden
DWN
Politik
Politik Russland im Fokus: Finnlands Ex-Präsident warnt vor schnellem Ukraine-Frieden
03.12.2025

Finnlands früherer Präsident Sauli Niinistö verfolgt den Krieg in der Ukraine mit wachsender Sorge und warnt vor trügerischen...

Jeder Sechste sorgt sich wegen KI um eigenen Arbeitsplatz
DWN
Technologie
Technologie Jeder Sechste sorgt sich wegen KI um eigenen Arbeitsplatz
02.12.2025

Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsmarkt rasant. Jeder sechste Beschäftigte in Deutschland fürchtet, dass sein Job bedroht...

Russische Wirtschaft unter Spannung: Industrie, Konsum und Haushalt schwächeln
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Russische Wirtschaft unter Spannung: Industrie, Konsum und Haushalt schwächeln
02.12.2025

Die wirtschaftliche Lage in Russland wird spürbar fragiler, da strukturelle Schwächen und geopolitische Belastungen zunehmen. Damit...

Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst gestellt
DWN
Politik
Politik Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst gestellt
02.12.2025

Die Bundespolizei verstärkt ihre Drohnenabwehr erheblich. Mit 130 Spezialkräften, KI-gestützten Störsystemen und automatischen...

Ripple XRP News: Digitale Zahlungen im Asien-Pazifik-Raum wachsen stark
DWN
Finanzen
Finanzen Ripple XRP News: Digitale Zahlungen im Asien-Pazifik-Raum wachsen stark
02.12.2025

XRP, die Kryptowährung von Ripple, könnte sich bald von Bitcoin abkoppeln. In Singapur erhält das Unternehmen eine erweiterte Lizenz, um...

Das italienische Wunder: Geschaffen mit EU-Geld und Schattenwirtschaft
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Das italienische Wunder: Geschaffen mit EU-Geld und Schattenwirtschaft
02.12.2025

Italien feiert eine Hochstufung seiner Bonität und spricht vom „neuen Wirtschaftswunder“. Doch unter der Oberfläche zeigen sich...

Kryptowährung kaufen: So erkennen Anleger gute Einstiegsphasen
DWN
Finanzen
Finanzen Kryptowährung kaufen: So erkennen Anleger gute Einstiegsphasen
02.12.2025

Kryptowährungen gewinnen weltweit an Bedeutung, zugleich bleibt der richtige Einstiegszeitpunkt für viele Anleger schwer zu bestimmen....