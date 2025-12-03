Wirtschaft

OECD-Prognose: Zölle bremsen Wachstum bis 2027

Die OECD sieht für Deutschland ab 2025 einen zögerlichen Aufschwung, der jedoch im internationalen Vergleich blass bleibt. Niedrige Inflation und steigende Löhne helfen, doch hohe Zölle und politische Unsicherheit setzen klare Grenzen. Wer verstehen will, warum die Weltwirtschaft schneller vorankommt und was Deutschland konkret bremst, findet hier die zentralen Faktoren.