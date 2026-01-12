Immobilien

Wohnung vermieten leicht gemacht? Diese 7 Fallen sollten Vermieter kennen

Eine Eigentumswohnung kaufen und danach Wohnung vermieten klingt nach sicherer Rendite. Doch zwischen Kaufvertrag und regelmäßiger Miete stehen Regeln, Kosten und Konflikte. Wer Vermieter werden will, sollte diese typischen Fehler kennen – sonst wird die Kapitalanlage zum Risiko.