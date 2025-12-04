Unternehmen

Schweizer Rohstoffhändler wankt: Gunvor-Chef steigt aus – die Lehren aus Gunvors Buy-out

Gunvor galt lange als diskreter Globalplayer im Ölhandel – bis der Flirt mit dem russischer Öl- und Gaskonzern Lukoil sowie Vorwürfe aus den USA das Unternehmen ins Rampenlicht zogen. Jetzt zieht Mehrheitschef Torbjörn Törnqvist die Konsequenzen und verkauft seine Anteile an die Belegschaft.