Politik

Putin in Indien: Strategische Unabhängigkeit in der neuen Weltordnung

Indien empfängt den russischen Präsidenten mit allen protokollarischen Ehren und stellt damit gängige westliche Erwartungen an globale Partnerschaften infrage. Welche strategische Logik verfolgt das Land, das sich selbst als unabhängiger Akteur in einer zunehmend unübersichtlichen Welt definiert?