Politik

Putin in Indien: Strategische Unabhängigkeit in der neuen Weltordnung

Indien empfängt den russischen Präsidenten mit allen protokollarischen Ehren und stellt damit gängige westliche Erwartungen an globale Partnerschaften infrage. Welche strategische Logik verfolgt das Land, das sich selbst als unabhängiger Akteur in einer zunehmend unübersichtlichen Welt definiert?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.12.2025 16:56
Lesezeit: 3 min
Indien betont bei Putins Besuch seine strategische Unabhängigkeit und setzt eigene Akzente in der neuen globalen Ordnung (Foto: iStock.com, HUNG CHIN LIU) Foto: HUNG CHIN LIU

Im Folgenden:

  • Warum Putins Indien-Besuch die neue globale Unordnung widerspiegelt.
  • Weshalb Indien trotz Ukraine-Kriegs an seiner strategischen Unabhängigkeit festhält.
  • Welche historischen Bindungen die russisch-indische Partnerschaft seit 1947 prägen.

