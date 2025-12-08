Politik

Akademiker-Renteneintritt später? Bundesarbeitsministerin Bas offen für diese Idee – und für Rentenreform

Soll der Renteneintritt künftig anders berechnet werden? Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas signalisiert Offenheit, ein Ökonom drängt auf einen Systemwechsel. Für viele könnte das Vorteile bringen – für andere längere Arbeitsjahre.
Bärbel Bas (SPD) gibt ein Statement im Bundestag. Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales zeigt sich offen für einen späteren Renteneintritt von Akademikern (Foto: dpa). Foto: Sebastian Christoph Gollnow

Rentenreform: Renteneintritt für Akademiker später?

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) kann der Idee abgewinnen, den Renteneintritt nicht mehr strikt an ein Lebensalter zu binden, sondern an die Zahl der Beitragsjahre. Im ARD-"Bericht aus Berlin" erklärte die Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas: "Ich finde die Idee grundsätzlich ganz gut." Es gebe zwei Varianten. Entweder werde das Renteneintrittsalter nach der Lebenserwartung ausgerichtet, oder der Renteneintritt orientiere sich daran, wer eine bestimmte "Strecke" eingezahlt habe.

Bas führte ein Beispiel an: Wer schon mit 16 eine Ausbildung begonnen habe und danach eine Strecke in die Sozialversicherungssysteme einzahle, könne früher aussteigen. "Und wer später anfängt, vielleicht erst ein Studium macht und dann später erst in die Kassen einzahlt, der muss dann auch länger arbeiten." Beim Akademiker-Renteneintritt hieße das: Späte Einzahler müssten länger arbeiten. In der Rentenkommission dürften beide Modelle zum Renteneintritt diskutiert werden.

Neuer Impuls eines Wirtschaftsprofessors

Der Wirtschaftsprofessor Jens Südekum hatte zuvor vorgeschlagen, den Renteneintritt nicht länger an das Alter, sondern an die Dauer der Beitragsjahre zu koppeln. "Die Lebensarbeitszeit ist eine Stellschraube, an die wir ranmüssen, um die gesetzliche Rente zu sichern", sagte Südekum "Bild". "Rente für alle mit 70 ist falsch. Besser ist es, den Renteneintritt nicht an eine starre Alterszahl zu koppeln, sondern an eine Mindestanzahl von Beitragsjahren."

Südekum ergänzte: "Wir müssen auf die tatsächlichen Lebensarbeitszeiten gucken. Akademiker zahlen deutlich später in die Rentenkasse ein als jemand, der mit 16 oder 18 Jahren eine Lehre beginnt und dann durcharbeitet. Den Rentenbeginn an die Beitragsjahre zu binden, ist gerechter." Damit zielt er ausdrücklich auf den Akademiker-Renteneintritt. Südekum berät Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Auch Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hatte der "Rheinischen Post" gesagt: "Wer früh angefangen hat einzuzahlen, z. B. zum Lehrbeginn mit 16, könnte früher in Rente gehen als andere, die nach einem Studium erst später begonnen haben."

Bis 2031 steigt das Rentenalter schrittweise auf 67 Jahre. Wer 45 Beitragsjahre vorweisen kann, darf früher in den Ruhestand gehen. Für Versicherte, die nach dem 1. Januar 1953 geboren sind, steigt die Altersgrenze laut Arbeitsministerium mit jedem Jahrgang stufenweise um zwei Monate. Wer nach dem 1. Januar 1964 geboren wurde, kann abschlagsfrei in Rente gehen, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat.

Rentenkommission soll starten

Nach langen Debatten stimmte der Bundestag am Freitag dem Rentenpaket zu, passieren muss es noch den Bundesrat. Umstritten waren die Stabilisierung des Rentenniveaus und die Ausweitung der Mütterrente. Noch vor Weihnachten soll eine Rentenkommission eingesetzt werden. Bis Mitte 2026 sollen Vorschläge vorliegen - die anschließend in ein Gesetzgebungsverfahren zum Renteneintritt münden sollen.

