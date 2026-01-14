Politik

Bekämpfung der Inflation: Österreich senkt Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

Die Inflation in Österreich ist im Vergleich zum EU-Durchschnitt hoch. Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos einigt sich auf eine Steuersenkung, die die Verbraucher beim Einkaufen unterstützen soll. Zugleich verschärft das Bündnis erneut die Regeln für Migranten.