US-Börsen: Wall Street beendet spannungsgeladene Woche mit Verlusten

Am Freitag rutschten der Nasdaq Composite und der S&P 500 leicht ins Minus. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,17 Prozent. Der Kleinwerteindex Russell 2000 stieg hingegen um 0,12 Prozent und schloss auf einem Rekordstand von 2677,74 Punkten.

Aktien gaben am Freitag frühere Gewinne ab, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut die Nominierung von Kevin Hassett zum Chef der Federal Reserve infrage gestellt hatte. Dies löste am Markt Spekulationen aus, dass die Zentralbank nach dem Ausscheiden von Jerome Powell möglicherweise nicht so nachsichtig sein könnte, wie Investoren angenommen hatten.

Nach diesen Kommentaren stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen. Investoren interpretierten dies als Zeichen, dass das ehemalige Vorstandsmitglied der Federal Reserve, Kevin Warsh, eine größere Chance haben könnte, Zentralbankchef zu werden. Analysten zufolge wäre Warsh bei Zinssenkungen vorsichtiger als Hassett. Laut dem Wall Street Journal stieg die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 4,159 Prozent am Donnerstag auf 4,23 Prozent.

Trump sagte am Freitag auch, dass er Zölle gegen Länder verhängen könnte, die seinen Plan zum Erwerb von Grönland nicht unterstützen. Laut dem Staatsoberhaupt ist Grönland für die Gewährleistung der nationalen Sicherheit der USA notwendig.

Die Aktie des taiwanischen Halbleiterherstellers TSMC verteuerte sich um 2,96 Prozent. Der Anstieg wurde durch ein Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan gestützt, das ein Investitionswachstum von bis zu 250 Milliarden Dollar in der amerikanischen Chip- und Technologieindustrie vorsieht. Nvidia startete ebenfalls mit Gewinnen in den Tag, beendete den Handel jedoch mit einem Minus von 0,41 Prozent.

Am Rohstoffmarkt fiel der Silberpreis um 2,6 Prozent. Brent-Rohöl-Futures verteuerten sich um 0,3 Prozent und Futures für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,2 Prozent.

Die Wall Street versucht nach einer Woche mit abrupten Wendungen wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Die Woche war geprägt von zunehmenden Spannungen mit dem Iran, dem Streit um Grönland und einer strafrechtlichen Untersuchung, die die Unabhängigkeit der Federal Reserve infrage stellt. Im Zentrum all dieser Entwicklungen stand Trump. Die Investoren haben Zeit, das Geschehene zu verdauen, da die US-Aktien- und Anleihemärkte am Montag wegen des Martin-Luther-King-Jr.-Tages geschlossen bleiben.

Biotech-Unternehmen verzeichnet fast 40 Prozent Kursanstieg

Der größte Gewinner des Börsentages war das Biotech-Unternehmen ImmunityBio, dessen Aktie um 39,75 Prozent stieg. Der Anstieg wurde durch am Donnerstag veröffentlichte vorläufige Finanzergebnisse gestützt, wonach das Unternehmen für sein Blasenkrebsmedikament ein fast siebenfaches Umsatzwachstum für das Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Zudem erhielt dasselbe Medikament diese Woche die Zulassung der saudi-arabischen Lebens- und Arzneimittelbehörde zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

Die Aktie des Krypto-Miners Riot Platforms stieg um 16,11 Prozent. Das Unternehmen gab am Freitagmorgen bekannt, dass es ein 200 Acres großes Grundstück in Rockdale, Milam County (Texas), für 96 Millionen Dollar erworben hat. Die Transaktion wurde vollständig durch den Verkauf von rund 1080 Bitcoins aus der Bilanz des Unternehmens finanziert. Zudem schloss Riot einen langfristigen Miet- und Servicevertrag für ein Rechenzentrum mit dem Chiphersteller AMD ab. Die ursprüngliche Laufzeit des Vertrags beträgt zehn Jahre und der erwartete Umsatz beläuft sich auf rund 311 Millionen Dollar.

Die Aktie des Satellitenunternehmens AST SpaceMobile verteuerte sich um 14,34 Prozent, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es einen Vertrag im Rahmen des Shield-Programms der US-Raketenabwehrbehörde erhalten hat.

Ebenfalls deutlich stiegen die Aktien der Holdinggesellschaft Argan (+16,38 Prozent) und des Fintech-Unternehmens Figure Technology Solutions (+13,86 Prozent).

Energiesektor erleidet herben Rückschlag

Die Aktie des Energieversorgers Talen Energy verbilligte sich um 11,31 Prozent und korrigierte damit den steilen Anstieg vom Vortag. Am Donnerstag hatte das Unternehmen Pläne bekannt gegeben, drei Gaskraftwerke in der Region PJM Interconnection für 3,45 Milliarden Dollar vom Investmentfonds Energy Capital Partners zu kaufen. Die Nachricht hatte die Aktie am Donnerstag um 11,8 Prozent nach oben getrieben.

Der Energiesektor wurde breiter durch Trump beeinflusst, der nach Möglichkeiten sucht, die Energiekosten im Zusammenhang mit dem Aufbau der KI-Infrastruktur zu senken. Trump und mehrere Gouverneure der nordöstlichen US-Bundesstaaten erwägen die Durchführung einer ausserordentlichen Stromauktion, um große Technologieunternehmen zu zwingen, den Bau neuer Kraftwerke zu finanzieren. Nach dieser Nachricht fielen die Aktien des Sektors auf breiter Front. Zu den größten Verlierern des Börsentages gehörte Constellation Energy, deren Aktie um 9,8 Prozent einbrach.

Deutlich verbilligten sich auch die Aktien des Luxusmodehauses Ermenegildo Zegna (–13,25 Prozent), des Chemieunternehmens Sasol (–11,75 Prozent) und des Datenbrokers ZoomInfo Technologies (–9,65 Prozent).