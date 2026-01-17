Finanzen

US-Börsen: Wall Street beendet spannungsgeladene Woche mit Verlusten

Die US-Aktienmärkte beendeten die Woche mit leichten Verlusten. Der Nasdaq Composite, der S&P 500 und der Dow Jones Industrial fielen auf Wochensicht alle um weniger als 1%.
Autor
Bonnier Investor
17.01.2026 00:06
Lesezeit: 3 min
US-Börsen: Wall Street beendet spannungsgeladene Woche mit Verlusten
Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA. (Foto: lucky-photographer/iStock) Foto: lucky-photographer/iStock

Am Freitag rutschten der Nasdaq Composite und der S&P 500 leicht ins Minus. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,17 Prozent. Der Kleinwerteindex Russell 2000 stieg hingegen um 0,12 Prozent und schloss auf einem Rekordstand von 2677,74 Punkten.

Aktien gaben am Freitag frühere Gewinne ab, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut die Nominierung von Kevin Hassett zum Chef der Federal Reserve infrage gestellt hatte. Dies löste am Markt Spekulationen aus, dass die Zentralbank nach dem Ausscheiden von Jerome Powell möglicherweise nicht so nachsichtig sein könnte, wie Investoren angenommen hatten.

Nach diesen Kommentaren stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen. Investoren interpretierten dies als Zeichen, dass das ehemalige Vorstandsmitglied der Federal Reserve, Kevin Warsh, eine größere Chance haben könnte, Zentralbankchef zu werden. Analysten zufolge wäre Warsh bei Zinssenkungen vorsichtiger als Hassett. Laut dem Wall Street Journal stieg die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 4,159 Prozent am Donnerstag auf 4,23 Prozent.

Trump sagte am Freitag auch, dass er Zölle gegen Länder verhängen könnte, die seinen Plan zum Erwerb von Grönland nicht unterstützen. Laut dem Staatsoberhaupt ist Grönland für die Gewährleistung der nationalen Sicherheit der USA notwendig.

Die Aktie des taiwanischen Halbleiterherstellers TSMC verteuerte sich um 2,96 Prozent. Der Anstieg wurde durch ein Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan gestützt, das ein Investitionswachstum von bis zu 250 Milliarden Dollar in der amerikanischen Chip- und Technologieindustrie vorsieht. Nvidia startete ebenfalls mit Gewinnen in den Tag, beendete den Handel jedoch mit einem Minus von 0,41 Prozent.

Am Rohstoffmarkt fiel der Silberpreis um 2,6 Prozent. Brent-Rohöl-Futures verteuerten sich um 0,3 Prozent und Futures für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,2 Prozent.

Die Wall Street versucht nach einer Woche mit abrupten Wendungen wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Die Woche war geprägt von zunehmenden Spannungen mit dem Iran, dem Streit um Grönland und einer strafrechtlichen Untersuchung, die die Unabhängigkeit der Federal Reserve infrage stellt. Im Zentrum all dieser Entwicklungen stand Trump. Die Investoren haben Zeit, das Geschehene zu verdauen, da die US-Aktien- und Anleihemärkte am Montag wegen des Martin-Luther-King-Jr.-Tages geschlossen bleiben.

Biotech-Unternehmen verzeichnet fast 40 Prozent Kursanstieg

Der größte Gewinner des Börsentages war das Biotech-Unternehmen ImmunityBio, dessen Aktie um 39,75 Prozent stieg. Der Anstieg wurde durch am Donnerstag veröffentlichte vorläufige Finanzergebnisse gestützt, wonach das Unternehmen für sein Blasenkrebsmedikament ein fast siebenfaches Umsatzwachstum für das Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Zudem erhielt dasselbe Medikament diese Woche die Zulassung der saudi-arabischen Lebens- und Arzneimittelbehörde zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

Die Aktie des Krypto-Miners Riot Platforms stieg um 16,11 Prozent. Das Unternehmen gab am Freitagmorgen bekannt, dass es ein 200 Acres großes Grundstück in Rockdale, Milam County (Texas), für 96 Millionen Dollar erworben hat. Die Transaktion wurde vollständig durch den Verkauf von rund 1080 Bitcoins aus der Bilanz des Unternehmens finanziert. Zudem schloss Riot einen langfristigen Miet- und Servicevertrag für ein Rechenzentrum mit dem Chiphersteller AMD ab. Die ursprüngliche Laufzeit des Vertrags beträgt zehn Jahre und der erwartete Umsatz beläuft sich auf rund 311 Millionen Dollar.

Die Aktie des Satellitenunternehmens AST SpaceMobile verteuerte sich um 14,34 Prozent, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es einen Vertrag im Rahmen des Shield-Programms der US-Raketenabwehrbehörde erhalten hat.

Ebenfalls deutlich stiegen die Aktien der Holdinggesellschaft Argan (+16,38 Prozent) und des Fintech-Unternehmens Figure Technology Solutions (+13,86 Prozent).

Energiesektor erleidet herben Rückschlag

Die Aktie des Energieversorgers Talen Energy verbilligte sich um 11,31 Prozent und korrigierte damit den steilen Anstieg vom Vortag. Am Donnerstag hatte das Unternehmen Pläne bekannt gegeben, drei Gaskraftwerke in der Region PJM Interconnection für 3,45 Milliarden Dollar vom Investmentfonds Energy Capital Partners zu kaufen. Die Nachricht hatte die Aktie am Donnerstag um 11,8 Prozent nach oben getrieben.

Der Energiesektor wurde breiter durch Trump beeinflusst, der nach Möglichkeiten sucht, die Energiekosten im Zusammenhang mit dem Aufbau der KI-Infrastruktur zu senken. Trump und mehrere Gouverneure der nordöstlichen US-Bundesstaaten erwägen die Durchführung einer ausserordentlichen Stromauktion, um große Technologieunternehmen zu zwingen, den Bau neuer Kraftwerke zu finanzieren. Nach dieser Nachricht fielen die Aktien des Sektors auf breiter Front. Zu den größten Verlierern des Börsentages gehörte Constellation Energy, deren Aktie um 9,8 Prozent einbrach.

Deutlich verbilligten sich auch die Aktien des Luxusmodehauses Ermenegildo Zegna (–13,25 Prozent), des Chemieunternehmens Sasol (–11,75 Prozent) und des Datenbrokers ZoomInfo Technologies (–9,65 Prozent).

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Digitale Souveränität: Europas Weg aus der US-Tech-Abhängigkeit
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Digitale Souveränität: Europas Weg aus der US-Tech-Abhängigkeit
18.01.2026

Europas Abhängigkeit von globalen Technologiekonzernen rückt zunehmend in den Fokus politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen. Wird...

Basel IV: Warum viele Unternehmen plötzlich keinen Kredit mehr erhalten
DWN
Unternehmen
Unternehmen Basel IV: Warum viele Unternehmen plötzlich keinen Kredit mehr erhalten
18.01.2026

Basel IV verändert die Kreditlandschaft grundlegend – und der Mittelstand zahlt den Preis. Immer mehr Unternehmen stoßen auf...

Trump im zweiten Amtsjahr: Wachsende Risiken für globale Finanzmärkte
DWN
Finanzen
Finanzen Trump im zweiten Amtsjahr: Wachsende Risiken für globale Finanzmärkte
18.01.2026

Donald Trumps zweite Amtszeit fällt in eine Phase erhöhter politischer und ökonomischer Verwundbarkeit der Märkte. Droht den...

Inflationsschock, Schuldenfalle, Rezession: Das neue ökonomische Dreieck
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Inflationsschock, Schuldenfalle, Rezession: Das neue ökonomische Dreieck
18.01.2026

Deutschland geht der finanzielle Spielraum aus. Hinter der Fassade steckt ein Staat, der ganz langsam unter explodierenden Schulden, hoher...

DWN-Wochenrückblick KW 03: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 03: Die wichtigsten Analysen der Woche
18.01.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 03 des neuen Jahres fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...

Deutschlands Industrie am Wendepunkt: Strukturwandel prägt die Entwicklung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutschlands Industrie am Wendepunkt: Strukturwandel prägt die Entwicklung
18.01.2026

Die deutsche Industrie verharrt nach dem Abschwung in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit. Handelt es sich um eine vorübergehende...

Speicherchips: Der wahre Engpass der Künstlichen Intelligenz
DWN
Technologie
Technologie Speicherchips: Der wahre Engpass der Künstlichen Intelligenz
18.01.2026

Jahrelang drehte sich im KI-Boom alles um Rechenleistung. Doch nun zeigt sich, dass nicht Prozessoren, sondern Speicherchips den Takt...

BDEW kritisiert Infrastruktur auf dem Silbertablett: Was sich nach dem Angriff aufs Berliner Stromnetz dringend ändern muss
DWN
Technologie
Technologie BDEW kritisiert Infrastruktur auf dem Silbertablett: Was sich nach dem Angriff aufs Berliner Stromnetz dringend ändern muss
18.01.2026

Nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz übt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) scharfe Kritik an geltenden...