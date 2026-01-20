Wirtschaft

Weltwirtschaftsforum Davos: Grönland-Krise im Fokus vor angespanntem Gipfeltreffen

Mitten in einem eskalierenden Zollkonflikt mit der EU rund um die US-Ambitionen, Grönland unter amerikanische Kontrolle zu bringen, reist Donald Trump zum Weltwirtschaftsforum in Davos – gemeinsam mit der bislang größten US-Delegation.
Malin Rising
20.01.2026 21:03
World Economic Forums (WEF): Hinter den Kulissen von Davos spitzt sich der Konflikt zwischen den USA und der EU zu (Foto: dpa). Foto: Gian Ehrenzeller

Im Folgenden:

  • Warum wird ausgerechnet Grönland zum geopolitischen Zankapfel zwischen USA und EU?
  • Wie gefährlich sind Trumps Zoll-Drohungen für Europas Exportwirtschaft?
  • Welche Rolle spielt das EU-Parlament bei einem möglichen Handelsabkommen mit den USA?

Malin Rising

Malin Rising ist seit 20 Jahren Journalistin. Erfahrung sammelte sie als Reporterin, Korrespondentin, Redakteurin und Podcast-Produzentin für internationale Zeitungen. Sie war beispielsweise für The Wall Street Journal tätig und arbeitet nun als Europa-Reporterin bei der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri.

20.01.2026

Mitten in einem eskalierenden Zollkonflikt mit der EU rund um die US-Ambitionen, Grönland unter amerikanische Kontrolle zu bringen, reist...

