Wirtschaft

Weltwirtschaftsforum Davos: JP Morgan-Chef Dimon weicht Fragen zu Trumps Außenpolitik aus

JP Morgan-Chef Jamie Dimon sagt, die USA hätten recht, Europa unter Druck zu setzen, seine Verteidigungsfähigkeit auszubauen. Gleichzeitig weigert er sich, die Frage zu beantworten, ob Donald Trump eine erfolgreiche Außenpolitik betreibt – und greift stattdessen die Davoser Elite an.
Autor
avtor
Malin Rising
21.01.2026 16:45
Aktualisiert: 21.01.2026 16:45
Lesezeit: 2 min
World Economic Forum (WEF): Das 56. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums findet vom 19. bis 23. Januar in Davos statt (Foto: dpa). Foto: Gian Ehrenzeller

Im Folgenden:

  • Wie begründet er den US-Druck auf Europas Verteidigungsausgaben?
  • Weshalb fordert er ein stärkeres Europa – auch im US-Interesse?
  • Welche Rolle spielt die Nato in Dimons geopolitischem Blick?

avtor1
Malin Rising

Malin Rising ist seit 20 Jahren Journalistin. Erfahrung sammelte sie als Reporterin, Korrespondentin, Redakteurin und Podcast-Produzentin für internationale Zeitungen. Sie war beispielsweise für The Wall Street Journal tätig und arbeitet nun als Europa-Reporterin bei der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri.

