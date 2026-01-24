Wirtschaft

Löhne in Deutschland steigen: Wird nun alles teurer? Ein Warnsignal aus Südosteuropa

Laut Stepstone-Gehaltsreport 2026 steigen in Deutschland aktuell die Löhne. Was auf den ersten Blick sehr gut klingt, kann sich auf den zweiten Blick als Problem herausstellen, wie die Situation auf dem Balkan zeigt: Nach einem Gehaltsboom drohen dort empfindliche Preissteigerungen. Kommt die neue Preiswelle auch nach Deutschland?