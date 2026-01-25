Finanzen

Tesla-Aktie im Fokus: Roboter von Elon Musk verschlingen Millionen Tonnen Kupfer

Tesla wird an der Börse nicht für heutige Verkaufszahlen bezahlt, sondern für eine Zukunft aus Robotaxis und humanoiden Robotern. Doch je näher die Serienfertigung rückt, desto deutlicher werden die Risiken: Wird ausgerechnet ein Rohstoff zum Flaschenhals?