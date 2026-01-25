Finanzen

Tesla-Aktie im Fokus: Roboter von Elon Musk verschlingen Millionen Tonnen Kupfer

Tesla wird an der Börse nicht für heutige Verkaufszahlen bezahlt, sondern für eine Zukunft aus Robotaxis und humanoiden Robotern. Doch je näher die Serienfertigung rückt, desto deutlicher werden die Risiken: Wird ausgerechnet ein Rohstoff zum Flaschenhals?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.01.2026 17:17
Lesezeit: 3 min
Tesla-Aktie im Fokus: Roboter von Elon Musk verschlingen Millionen Tonnen Kupfer
Tesla-Roboter Optimus: Der Kupfermangel wird zum Problem für Teslas Roboter – und auch für die Tesla-Aktie (Foto: dpa). Foto: Fang Zhe

Im Folgenden:

  • Warum hängt Teslas Bewertung plötzlich mehr an Robotern als an Autos?
  • Wie viel Kupfer frisst ein Optimus-Roboter wirklich pro Stück?
  • Weshalb könnte ausgerechnet Kupfer zur Wachstumsbremse der Robotik werden?

X

DWN
Finanzen
25.01.2026

Tesla wird an der Börse nicht für heutige Verkaufszahlen bezahlt, sondern für eine Zukunft aus Robotaxis und humanoiden Robotern. Doch...

