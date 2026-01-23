Bund überschreitet fast die Schuldenbremse – Finanzminister warnt vor anderem Risiko

Der Bund hat 2025 die Schuldenbremse um 0,4 Milliarden Euro überschritten. Finanzminister Klingbeil sieht jedoch größere Probleme bei schleppenden Infrastrukturinvestitionen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

• Warum der Bund die Schuldenbremse nachträglich überschritten hat.

• Weshalb das Finanzministerium trotz Überschreitung nicht gegen das Grundgesetz verstößt.

• Wie Klingbeil das langsame Abfließen der schuldenfinanzierten Infrastrukturinvestitionen kritisiert.

