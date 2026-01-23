Wirtschaft

Zalando-Aktie: Osten ringt um Erfurter Logistikzentrum – Ramelow setzt auf Rettung

Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht die Zukunft des von Schließung bedrohten Zalando-Standorts in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten noch nicht verloren. Er bat Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas und die Präsidentin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, um Gespräche mit dem Betriebsrat, um Möglichkeiten zur Sicherung des Logistikzentrums auszuloten.
23.01.2026
• Warum Zalando sein Logistikzentrum in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten schließen will.

• Weshalb Thüringens Ex-Ministerpräsident Ramelow Kurzarbeit und Qualifizierungsprogramme für den Standort vorschlägt.

• Wie regionale Arbeitsvermittler und die Landesregierung nach Perspektiven für betroffene Mitarbeiter suchen.

