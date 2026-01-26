Finanzen

US-Börsen: Investoren bleiben optimistisch. Wall Street schließt im Plus

Die US-Aktienmärkte beendeten den Handelstag am Montag im grünen Bereich. In den kommenden Tagen stehen die Sitzung der US-Notenbank und neue Wirtschaftsdaten im Fokus.
Autor
Bonnier Investor
26.01.2026 22:55
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: Investoren bleiben optimistisch. Wall Street schließt im Plus
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Zum Börsenschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,6 Prozent, der S&P 500 um 0,5 Prozent und der technologielastige Nasdaq Composite um 0,4 Prozent. Obwohl an den Märkten derzeit eine optimistische Stimmung herrscht, steht den Anlegern laut Analysten eine Woche der Bewährung bevor.

Federal Reserve und Trumps Äußerungen im Fokus

Ein wichtiges Ereignis der Woche ist die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, die am Mittwoch endet. Analysten gehen davon aus, dass die Zinssätze angesichts des starken US-Wirtschaftswachstums und der stabilen Arbeitslosigkeit wahrscheinlich bis Juni auf dem aktuellen Niveau bleiben werden.

Für zusätzliche Spannung sorgt die öffentliche Konfrontation zwischen Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Notenbankchef haben Befürchtungen geweckt, dass politischer Druck die wirtschaftlichen Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen könnte. Powell soll im Mai von seinem Amt zurücktreten. Ein Nachfolger dürfte in Kürze bekannt gegeben werden.

Warten auf die Ergebnisse der Tech-Giganten

In dieser Woche veröffentlichen rund ein Fünftel der Unternehmen im S&P 500 ihre Quartalszahlen, darunter bedeutende Technologiegiganten wie Tesla, Microsoft, Meta und Apple. Investoren suchen in diesen Berichten nach Anzeichen für die Widerstandsfähigkeit der Verbrauchernachfrage sowie nach Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz, insbesondere vor dem Hintergrund des derzeit unsicheren geopolitischen Klimas.

Die Tesla-Aktie beendete den Tag mit einem Minus von 3 Prozent. Die Microsoft-Aktie hingegen stieg um 0,93 Prozent, nachdem das Unternehmen einen neuen KI-Chip vorgestellt hatte und damit in den Wettbewerb mit anderen Großherstellern trat. Auch die Meta-Aktie legte um 2 Prozent zu und die von Apple um 2,97 Prozent.

Wintersturm setzt den USA zu

Die Aktien der Fluggesellschaften (American Airlines, Delta und United) gaben am Montag nach, da ein schwerer Wintersturm, der weite Teile der USA erfasst hat, Flugausfälle zu verursachen droht.

Die Bank of America warnt, dass der Schneesturm nicht nur die Flugpläne beeinträchtigt, sondern auch deutliche Spuren beim US-Wirtschaftswachstum hinterlassen wird. Nach Einschätzung der Analysten der Bank könnte der Sturm das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal dieses Jahres um 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte schmälern.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
Anzeige
DWN
Finanzen
Goldpreis bei 10.000 US-Dollar? Warum Analysten einen historischen Durchbruch erwarten
Finanzen Goldpreis bei 10.000 US-Dollar? Warum Analysten einen historischen Durchbruch erwarten

Gold gilt seit jeher als sicherer Hafen, doch die aktuelle Debatte wirkt anders. Steigende globale Verschuldung, anhaltende Inflation und...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: Investoren bleiben optimistisch. Wall Street schließt im Plus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Investoren bleiben optimistisch. Wall Street schließt im Plus
26.01.2026

Die US-Aktienmärkte beendeten den Handelstag am Montag im grünen Bereich. In den kommenden Tagen stehen die Sitzung der US-Notenbank und...

PMI Deutschland: Manager so optimistisch wie seit 2022 nicht mehr
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft PMI Deutschland: Manager so optimistisch wie seit 2022 nicht mehr
26.01.2026

Der Einkaufsmanagerindex signalisiert Aufbruchstimmung in Deutschland und im Euroraum. Doch hinter den positiven PMI-Werten verbergen sich...

KI-Skandal: EU leitet Verfahren gegen Musks Plattform X wegen KI-Missbrauch ein
DWN
Technologie
Technologie KI-Skandal: EU leitet Verfahren gegen Musks Plattform X wegen KI-Missbrauch ein
26.01.2026

Die EU-Kommission geht wegen mutmaßlich unzureichender Kontrolle über KI-generierte Inhalte gegen die Plattform X von Elon Musk vor. Im...

Stabilo, Faber-Castell und Staedtler: Digitalisierung und Wirtschaftskrise treffen Stifte-Hersteller
DWN
Unternehmen
Unternehmen Stabilo, Faber-Castell und Staedtler: Digitalisierung und Wirtschaftskrise treffen Stifte-Hersteller
26.01.2026

Die Hersteller von Textmarker, Buntstift und Co. stecken in der Krise: Im Digital-Zeitalter greifen immer weniger Menschen zum Stift....

NATO-Generalsekretär gibt den Inhalt des Gesprächs bekannt, das Donald Trump umgestimmt hat
DWN
Politik
Politik NATO-Generalsekretär gibt den Inhalt des Gesprächs bekannt, das Donald Trump umgestimmt hat
26.01.2026

Ein vertrauliches Gespräch zwischen Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die politische Lage abrupt verändert. Während...

Neobroker im Trend: Junge Anleger riskieren oft mehr, als sie wissen
DWN
Finanzen
Finanzen Neobroker im Trend: Junge Anleger riskieren oft mehr, als sie wissen
26.01.2026

Aktien per App handeln wird bei jungen Menschen immer beliebter. Doch Experten warnen: Viele unterschätzen die Risiken der Börse....

Ifo-Geschäftsklimaindex zum Jahresstart unter den Erwartungen: Wirtschaft ohne Schwung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ifo-Geschäftsklimaindex zum Jahresstart unter den Erwartungen: Wirtschaft ohne Schwung
26.01.2026

Die deutsche Wirtschaft ist überraschend verhalten ins Jahr 2026 gestartet: Der Ifo-Geschäftsklimaindex blieb im Januar bei 87,6 Punkten...

Nordsee-Anrainer bündeln Kräfte: Großes Windkraftprojekt geplant
DWN
Technologie
Technologie Nordsee-Anrainer bündeln Kräfte: Großes Windkraftprojekt geplant
26.01.2026

Deutschland und andere Nordsee-Anrainer wollen den Ausbau der Offshore-Windenergie beschleunigen. Beim Nordsee-Gipfel in Hamburg...