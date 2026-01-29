Technologie

Frauen entscheiden sich häufiger für MINT-Studium

Immer mehr Frauen starten ein Studium in technischen, mathematischen oder naturwissenschaftlichen Fächern. Doch in einschlägigen Ausbildungsberufen bleiben sie Exotinnen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.01.2026 07:36
Lesezeit: 1 min
Im Vergleich zum Jahr 2023 stieg die Zahl der MINT-Studienanfängerinnen und Anfänger um drei Prozent. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum der Frauenanteil in MINT-Studiengängen auf 36 Prozent gestiegen ist.
  • Weshalb trotzdem  die Gesamtzahl der MINT-Studienanfänger zurückgeht.
  • Wie stark Frauen in technischen Ausbildungsberufen unterrepräsentiert bleiben.

